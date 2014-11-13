На Луганщине из-за обстрелов боевиков ранены 2 мирных жителей, повреждены школа и детсад

Как сообщает пресс-служба главы ОГА, за сутки боевики 43 раза обстреливали населенные пункты. Наиболее напряженная обстановка остается в Станице Луганской.

"Начиная с 8 утра и до полуночи Станицу Луганскую обстреливали из минометов, артиллерии и стрелкового оружия 8 раз. В результате повреждены детский сад №2 и несколько частных домов в квартале Молодежный. В три многоэтажки попали снаряды, разрушены квартиры. По ул. Советской прямым попаданием снаряда разрушен жилой дом, перебита электросеть и система центрального отопления. По ул. Калинина разрушен один дом, повреждены два жилых дома и газопровод. По ул. Чапаева полностью разрушен один, частично – еще один дом. По ул. Москва-Донбасс в дом попали 4 снаряда, жилье полностью разрушено. На ул. Крупской разрушен один и повреждены пять жилых домов", - сообщает Москаль.

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По его данным, боевые действия в Станице Луганской ведутся и сейчас. Сегодня утром прямым попаданием артиллерийского снаряда повреждена общеобразовательная школа в с. Артема. Кроме того, в результате обстрелов повреждены линии электропередач, поэтому без электроэнергии остались 10 улиц районного центра. Обесточены с. Малиновое и Ольховский дачный массив.

В течение вчерашнего дня также продолжались обстрелы г. Счастье, пос. Крымское Новоайдарского района, г. Золотое и пос. Троицкое. В результате взрыва мин и снарядов осколочные ранения получили 57-летний и 18-летний жители Золотого. Оба госпитализированы.