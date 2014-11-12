В Станице Луганской боевики открыли огонь по бригаде, ремонтировавшей газопровод

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля, за минувшие сутки из минометов и артиллерии были обстреляны Кряковка, Орехово-Донецкое, Чернухино.

"Крайне обострилась ситуация в Станице Луганской, которая фактически находится на линии фронта", - говорится в сообщении.

Местные жители, которые не успели уехать в другие регионы, не выходят из домов, дети не посещают детсады и школы, государственные и коммунальные учреждения не работают. Вчера Станицу Луганскую течение дня обстреливали шесть раз, а ночью перестрелки продолжились.

В результате обстрелов в Станице разрушен дом по ул. 1 Мая, минометным огнем повреждена СОШ№1, а также гараж и два автомобиля.

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В ходе автоматной перестрелки боевики намеренно перебили из автоматического оружия газопровод низкого давления с последующим возгоранием. По работникам газовой службы, вышедшие на ремонт в специальной одежде, был открыт прицельный огонь.

Главные позиции боевиков находятся на высоте около памятника Князю Игорю при въезде в Станицу со стороны Луганска, там продолжает концентрироваться тяжелая артиллерия и минометы.

Напомним, за минувшие сутки боевики более 50 раз обстреляли украинские позиции в зоне АТО.