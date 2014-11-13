Солдатам выдали устаревшее советское термобелье (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

По словам волонтеров, термобелье для солдат 128-й бригады, которая воюет под Дебальцевом, после первой стирки превратилось в хлам.

Настоящие эмоции перед камерой волонтеры сдерживают, зато демонстрируют термобелье, которым бойцов в зоне АТО обеспечивают самостоятельно: работают напрямую с фабрикой - так дешевле, и на предприятии учитывают все пожелания бойцов.

Белье из флиса, штаны и кофта - 275 гривен, выдерживают температурный режим до минус 28, микрофлис чуть дешевле - 250 гривен, бережет от холода при минус 24.

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В Минобороны откровенно признаются, что специального термобелья для воинов нет, а потому направляют солдатам то, что десятилетиями хранилось на складах. В основном, это обычная советская армейская белуга, которую надевают под одежду, выдали все по старым двадцатилетними нормами. Этих белуг в наличии 160 тысяч комлектов, что-то было в резервах, что-то докупали, однако в помощи с термобельем очень рассчитывают на волонтеров.

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Ресурсов, которые бы обеспечили всех военных специальной теплой одеждой, в стране нет. По данным Минобороны, со всей страны волонтеры для армии собрали уже 12 тысяч комплектов качественного термобелья. Там рассчитывают на еще 10 тысяч комплектов обычного термобелья и 25 тысяч специальной флисовой. В ведомстве также обещают, что за все эти поставки они заплатят из своего бюджета.