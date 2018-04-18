Суд закроет часть заседаний по резонансному делу об изнасиловании и убийстве девочки в Лощиновке

В закрытом режиме будут оглашаться документы, в частности, выводы судебно-медицинской экспертизы, протоколы осмотра места происшествия и другое.

В Одессе часть заседаний по делу об изнасиловании и убийстве 8-летней девочки в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области, совершенном в августе 2016 года, суд будет рассматривать в закрытом режиме.

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Как сообщили УНИАН в центре правового мониторинга «Гиднисть», соответствующее решение Приморский районный суд принял 17 апреля.

Отмечается, что коллегия частично удовлетворила ходатайство матери убитой 8-летней девочки – Екатерины Моисеенко, которая просила проводить заседания без присутствия общественности и СМИ в связи с тем, что могут быть обнародованы подробности изнасилования и убийства ее дочери.

Прокурор Ольга Кологрева поддержала ходатайство, но защитник обвиняемого Михаила Чеботаря Андрей Лещенко возражал, аргументируя тем, что дело – резонансное, а также тем, что в процессе будут обнародованы факты, указывающие на невиновность его подзащитного.

Заслушав стороны, суд решил, что в закрытом режиме будут оглашаться документы, в частности, выводы судебно-медицинской экспертизы, протоколы осмотра места происшествия и т.д.

В центре «Гиднисть» также отметили, что на вчерашнем заседании присутствовал отчим убитой девочки Александр Матяш, который, по мнению защиты Чеботаря, может быть причастен к преступлению.

Он в качестве свидетеля дал показания о событиях вечера и ночи 26-27 августа 2016 года, когда было совершено преступление. По его словам, вместе со знакомыми, в том числе Чеботарем, они распивали спиртные напитки до полуночи. Отчим утверждает, что ночью заходил домой и видел спящих детей, вернулся позднее, но ничего не помнит, так как был пьян. Утром односельчане обнаружили тело девочки в огородах.

В кровати погибшей была обнаружена кепка обвиняемого.

Вчера Чеботарю также продлили меру пресечения в виде содержания в СИЗО на 2 месяца.

Как сообщал УНИАН, 27 августа 2016 года в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области было найдено тело девочки 2007 года рождения с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали представителя ромской национальности. В тот же день вечером в Лощиновке произошли столкновения.Жители села стали громить дома местных ромов. В результате один дом был подожжен, в других – повреждена мебель, выбиты стекла. Жители Лощиновки потребовали от местных властей выселить из их села ромов.

Директор офиса ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Майкл Георг Линк призвал украинские власти обеспечить компенсацию семьям, имущество которых пострадало при погромах в Лощиновке и привлечь к ответственности организаторов самосуда. Отмечалось, что в присутствии сотрудников полиции шесть ромских домов были разгромлены и один подожжен. Десять семей ромов, около 60 человек, ушли из села еще до начала атаки.