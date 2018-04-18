Во Львове заложили символическую капсулу на месте строительства памятника-мемориала Героям Небесной Сотни

Мемориал будут сооружать по проекту победителей Всеукраинского открытого архитектурного конкурса на лучшую концепцию общественного пространства в память Героев Небесной Сотни во Львове.

Во вторник, 17 апреля, состоялась торжественная закладка памятной капсулы по случаю начала строительства мемориала памяти Героев Небесной Сотни на "Губернаторских валах". Участие в мероприятии приняли представители власти города Львова, семьи участников Революции Достоинства, духовенство, авторы проекта.

Об этом сообщает "24 канал".

Начали церемонию закладки капсулы минутой молчания, после чего духовенство провело молитву, освятило территорию сооружения мемориала. Семьи Небесной Сотни подписали текст, который помещен в капсулу. Городской председатель Львова Андрей Садовой вместе с семьями Героев Небесной Сотни заложил капсулу и дал начало строительным работам по сооружению мемориального комплекса памяти Героев Небесной Сотни.

Мемориал будут сооружать по проекту победителей Всеукраинского открытого архитектурного конкурса на лучшую концепцию общественного пространства в память Героев Небесной Сотни во Львове.

После проведения конкурса начались работы с документацией. Львовский городской совет получил рабочий проект авторов, подписал соглашение с проектантами, согласовал и утвердил в исполнительном комитете Львовского городского совета детальный план территории, а впоследствии и градостроительные условия и ограничения. Кроме этого, была проведена процедура выделения земли для ЛКП "Зеленый Львов", именно это предприятие будет обслуживать этот участок.