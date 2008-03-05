В Донецке ремонтник убил хозяина квартиры, недовольного укладкой паркета

В Донецке 25-летний строительный рабочий убил хозяина квартиры, выразившего недовольство укладкой паркета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского управления милиции, подозреваемый в убийстве - житель Луганской области, в Донецке он занимался ремонтно-строительными работами в квартирах.

Накануне подозреваемый укладывал паркет в квартире 50-летнего дончанина. Хозяин жилища, пришедший проверить процесс укладки паркета, остался крайне недоволен качеством работ. Он пригрозил ремонтнику, что не будет платить за плохо выполненные работы, после чего между мужчинами возникла драка. Со слов подозреваемого, в пылу ссоры хозяин квартиры замахнулся на него молотком, а ремонтник, защищаясь, нанёс ему удар ножом в область шеи.

Услышав шум скандала, соседи вызвали милицию. Прибывший по вызову наряд задержал ремонтника на выходе из квартиры.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, ведется следствие.