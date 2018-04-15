Гройсман показал, какой будет новая украинская школа (видео)

По словам премьера, все представленное – яркое и технологическое, обучение тесно переплетено с игрой.

В Министерстве образования представили современную мебель, оборудование и в целом инновационные решения для образовательного пространства.

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Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook, разместив соответствующий видеоролик.

"Парты и стулья, которые формируют правильную осанку, интерактивные доски, яркие цвета и рисунки на стенах. Такой будет новая украинская школа", - отметил премьер.

По словам Гройсмана, все представленное – яркое и технологическое, обучение тесно переплетено с игрой.

"Уверен, что детям понравится, лично я – в восторге!", - резюмировал премьер.