Гройсман показал, какой будет новая украинская школа (видео)
14:54, 15 апреля 2018Общество
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По словам премьера, все представленное – яркое и технологическое, обучение тесно переплетено с игрой.
Минобразования презентовало инновационное оборудование для школ / фото УНИАН
В Министерстве образования представили современную мебель, оборудование и в целом инновационные решения для образовательного пространства.
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Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook, разместив соответствующий видеоролик.
"Парты и стулья, которые формируют правильную осанку, интерактивные доски, яркие цвета и рисунки на стенах. Такой будет новая украинская школа", - отметил премьер.
По словам Гройсмана, все представленное – яркое и технологическое, обучение тесно переплетено с игрой.
"Уверен, что детям понравится, лично я – в восторге!", - резюмировал премьер.
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