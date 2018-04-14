В Киеве задержали сотрудника суда и экс-прокурора, которые "воровали домами"

СБУ совместно с прокуратурой блокировали в Киеве противоправный механизм отчуждения коммунального и государственного имущества по поддельным судебным решениям.

В Киеве задержали действующего руководителя аппарата суда и бывшего прокурора, которые по поддельным судебным решениям незаконно завладели коммунальным и государственным имуществом.

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Об этом сообщили генеральный прокурор Юрий Луценко на странице в Facebook и пресс-служба СБУ.

"Киевская прокуратура совместно с СБУ разоблачили и задержали действующего руководителя аппарата суда и экс-прокурора, которые через поддельные судебные решения незаконно завладели коммунальным и государственным имуществом. В переводе с официального - воровали домами. В прошлом году украли жилой дом на ул. Гоголевской, а в этом году замахнулись на комплекс зданий Академии педнаук на ул. Хмельницкого", - говорится в сообщении.

Луценко отметил, что подозреваемых задержали в пятницу, 13 апреля.

В СБУ сообщили, что совместно с прокуратурой блокировали в Киеве противоправный механизм отчуждения коммунального и государственного имущества за поддельные судебные решения.

"Правоохранители установили, что начальник аппарата одного из столичных райсудов под руководством бывшего сотрудника региональной прокуратуры организовали схему незаконного отчуждения недвижимости. Злоумышленники оформляли поддельные решения районного суда и переоформляли права собственности на государственные и коммунальные объекты. Оперативники спецслужбы задокументировали факт отчуждения дельцами более пяти тысяч м2 коммунальной собственности в центральной части Киева", - сообщили в СБУ.

"Во время обысков по местам жительства и работы организатора и фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли почти пятьдесят тысяч долларов США и документацию, свидетельствующую о проведении противоправной сделки", - добавили в Службе безопасности.