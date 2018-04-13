Организатор "титушек" Саркисян находится во Франции под экстрадиционным арестом - полиция

Согласно информации, продолжается «углубленная проверка» всех обстоятельств ареста, проводятся мероприятия по подтверждению его личности.

Задержанный во Франции Армен Саркисян, которого украинские правоохранители считают организатором «титушек» во время событий Революции Достоинства, сейчас находится под экстрадиционным арестом.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно информации, продолжается «углубленная проверка» всех обстоятельств ареста, проводятся мероприятия по подтверждению его личности.

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В полиции также сообщили, что французские правоохранители подтвердили задержание по линии Интерпола гражданина с документами на имя Армена Саркисяна.

Как сообщал УНИАН, накануне народный депутат Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что во Франции задержан один из главных организаторов "титушек" во время Майдана Армен Саркисян.

Депутат отметил, что "прокуроры должны передать во Францию пакет документов, необходимых для выдачи Армена Саркисяна Украине". Геращенко также разместил схему, которая указывает якобы на связи Саркисяна с бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко.

В этой схеме Саркисян показан как организатор "титушек" и связан с условно осужденным за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрием Крысиным.