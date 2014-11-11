Главреда закарпатской газеты обвиняют в сепаратизме

16:32, 11 ноября 2014
Общество
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Следователи Службы безопасности Украины объявили подозрение учредителю - главному редактору закарпатской газеты «Рабоче-крестьянская правда», в материалах которой содержались признаки разжигания межнациональной вражды, посягательства на территориальную целостность Украины.

zakarpattya.net.ua

Как сообщает пресс-центр СБУ, «по заключению экспертов, напечатанные в газете материалы создают негативный образ Украины, унижают национальную честь и достоинство украинцев и отдельных представителей нацменьшинств, могут способствовать разжиганию межнациональной розни и ненависти».

Читайте такжеСМИ: Венгры Закарпатья подадут против Украины иск в Европейский суд«Тираж газеты изъят в качестве вещественного доказательства в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины, сопряженное с разжиганием национальной или религиозной вражды) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины », - отметили в СБУ.

СБУ совместно с органами прокуратуры инициирует отмену регистрации этого печатного издания.

Напомним, ранее на Закарпатье за посягательство на целостность Украины закрыли фонд венгерской партии "За лучшую Венгрию" ("Йоббик").

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