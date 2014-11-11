Россия проводит воздушную разведку вблизи Мариуполя

За сутки в зоне АТО зафиксировано движение одного беспилотника пророссийских боевиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Бандитские формирования и вооруженные силы РФ продолжают использовать БПЛА для проведения воздушной разведки. Вчера пограничники зафиксировали один беспилотный летательный аппарат вблизи Мариуполя", - сказал Лысенко.

По его словам, боевых столкновений между подразделениями Государственной пограничной службы и террористами не происходило.