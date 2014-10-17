Россия ведет активную воздушную разведку в районе Мариуполя

Россия продолжает активную воздушную разведку в направлении Мариуполя, беспилотные летательные аппараты были замечены в районе н.п. Сартана и Великая Новоселка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Вооруженные силы РФ продолжают активное использование БПЛА для проведения воздушной разведки», - говорится в сообщении.

Читайте такжеРФ перебросила под Мариуполь военную технику, в северном направлении - более тысячи боевиков

«Так, вчера пограничники зафиксировали применение беспилотников вблизи Мариуполя в двух случаях. Летательные аппараты были замечены в районе н.п. Сартана и Великая Новоселка», - сообщает Госпогранслужба.

Кроме того, в ведомстве заверяют, что завершили поставку зимней одежды и другого необходимого снаряжения в подразделения, которые несут службу на украинско-российской границе и в контролируемых районах на востоке страны. Военнослужащие получили камуфляжи, зимние куртки, термобелье, тулупы, валенки, шапки и другие средства для организации быта и несения службы в осенне-зимний период, говорится в сообщении.