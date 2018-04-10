Появились подробности нападения на украинцев-критиков российской "попсы" во Львове

Возможно, этот инцидент обратит внимание властей на то, что использование русской музыки в общественных заведениях должно регулироваться на законодательном уровне, отметил пострадавший.

Драки у львовского паба "Барбидон" можно было бы избежать, если бы в Украине нормативно регулировалось трансляции российской музыки в общественных заведениях.

Об этом заявил Радко Мокрик, пострадавший в результате драки из-за защиты российской музыки и речи агрессивно настроенными посетителями заведения, передает "Обозреватель".

"Мы были в этом баре, действительно играл "Ласковый май", еще что-то, я уже не помню. Мы обращались с просьбой к персоналу, в современных условиях можно и какую-то другую музыку включать. Персонал по большому счету просто не реагировал. Поскольку у нас нет никаких нормативных актов, которые бы это ограничивали, или что-то такое, то мы просто ушли", – сообщил Мокрик.

По его словам, все это время за соседним столиком сидела компания, которая явно наслаждалась исполнением русских песен, а после вышла поговорить об "уличных предпочтениях".

"Произошло таким образом, что просто один молодой человек спрашивает у меня на русском языке: "А, что, вам не нравится русский язык во Львове?". На что я ответил: "Мы же в общественных местах, в условиях, когда идет война, можно обойтись без русской музыки". Он меня просто ударил в лицо, и вся эта компания, а их было десять против нас двоих, и они нас начали бить", – вспоминает пострадавший.

При этом, по словам Мокрика, хоть драка и произошла на выходе из ресторана, никто из персонала не вмешался, а полицию вызвали девушки, которые были с ними в заведении.

"Хотя должен сказать, я уже общался с владельцем заведения, и он полностью разделяет мою позицию. Вопрос в том, что именно в этом конкретном случае сработал какой-то человеческий фактор, и бармен, и официантка они очень специфически реагировали. Насколько он говорил, они уже делали собрание коллектива, там какие-то процессы происходят, я уже не вникал", – сообщил он.

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Что касается самих хулиганов, Мокрик подтвердил, что заявление написано и по этому случаю зарегистрировано производство.

"Я сегодня был в райотделе, общался со следователями, давал еще раз показания, и полиция работает в этом направлении. У нас полное взаимопонимание. Их (хулиганов, – Ред.) не задерживали, но я знаю, что проводятся действия, в частности, когда я давал показания, этот молодой человек, который выступал за "русский язык" во Львове, там присутствовал и тоже давал показания", – рассказал мужчина.

Мокрик заявляет, что это дело он оставлять на самотек не собирается, и, возможно, этот инцидент обратит внимание властей на то, что использование русской музыки в общественных заведениях должно регулироваться на законодательном уровне.

"Российская музыка в общественных заведениях не впервые становится источником конфликта. По большому счету, как бы в тот момент не играл "Ласковый май", то ничего не было. И эти ситуации случаются, они реально есть. Именно поэтому я считаю нужным, что важно на это обращать внимание, и возможно принимать какие-то решения", – добавил он.

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