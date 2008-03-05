В ближайшую неделю А-95 подскочит до 5,6 гривны?

Консалтинговая компания United Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев) прогнозирует ускорение роста розничных цен на нефтепродукты в связи с рядом негативных внешних и внутренних факторов.

Об говорится в сообщении компании, текст которого передан УНИАН.

В сообщении отмечается, что к числу неблагоприятных внешних факторов относится сохраняющийся высокий уровень цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке. По итогам февраля цены на эталонный сорт нефти Brent выросли на 10,6% и 29 февраля превысили отметку 100 долл./барр. (CIF Северо-Западная Европа). Цены на российскую экспортную смесь 29 февраля достигли 98 долл./барр. (715 долл./тонна), увеличившись за месяц на 9,8%.

Еще более высокой была динамика повышения цен на нефтепродукты. В течение февраля бензин А-95 (CIF Средиземноморье) подорожал более чем на 11% и на 29 февраля котировался по 870 долл./тонна (+88 долл./тонна). Рекордные темпы роста присущи дизельному топливу: в феврале его рост цен на российское ДТ в Средиземноморье составил 15,5%, и на 29 февраля продукт торговался по 940 долл./тонна (+126 долл./тонна).

Поскольку в среднем около 90% нефтепродуктов во внутреннем балансе Украины имеют импортное происхождение (изготавливаются из импортной нефти либо ввозятся из-за рубежа), оптовые цены в Украине в феврале и начале марта дублируют динамику европейского рынка. Так, с 1 февраля по 4 марта отпускные цены украинских НПЗ на бензин А-95 увеличились в среднем на 13% (+740 грн./тонна, до 6230-6300 грн./тонна), дизтопливо - на 15%, или на 800 грн./тонна (6130-6200 грн./тонна).

Обладая определенной инерцией, цены на АЗС Украины в течение февраля оставались относительно стабильными (колебания в пределах 0,5%). Это объясняется низким уровнем потребления нефтепродуктов по сезонным причинам и стабильностью оптовых цен в январе. Однако в конце февраля - начале марта розничные цены начали постепенный рост.

По данным UPECO, сегодня есть все предпосылки полагать, что рост цен на АЗС будет более динамичным, чем ранее. Первым фактором является снижение топливных балансов: по итогам декабря-февраля баланс бензинов снизился на 13,9% и составил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 1,17 млн. тонн; дизтоплива - на 12,9% - до 1,39 млн. тонн.

«В 2006-2007 гг. зимних запасов топлива хватало до мая, однако в этом году балансы ощутимо ниже, что делает рынок более чувствительным к колебаниям на внешнем рынке, который не устает удивлять новыми ценовыми рекордами», - отметил исполнительный директор UPECO Сергей КУЮН.

По его словам, «начиная с 4 марта, большие партии топлива по новым, ощутимо возросшим ценам уже начали поступать в региональные розничные сети».

По расчетам UPECO, уже в течение ближайшей недели средняя цена на бензин А-95 может достичь 5,60 грн./литр, на дизтопливо – 5,50-5,55 грн./литр. «Дальнейшее развитие событий будет зависеть исключительно от динамики мирового рынка. Скорее всего, в ближайшее время трейдеры снизят поставки нефтепродуктов до минимума из-за ожиданий их возможного падения и риска получить убытки», - заявил С.КУЮН.