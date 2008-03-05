Милиции не нужен ”глухарь” - дело о минировании Ужгородского горсовета

Следственными органами отказано в возбуждении уголовного дела по факту заминирования помещения Ужгородского городского совета из-за отсутствия события.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник УМВД в Закарпатской области Виктор ЧЕПАК, «как такового заминирования не было, поэтому в возбуждении (уголовного дела – УНИАН) и отказано. Отказной материал направлен в прокуратуру, чтобы она оценила законность принятого решения».

По его словам, сейчас правоохранители пытаются установить человека, сообщившего о заминировании. «Как мы выяснили, звонок был сделан через компьютерную систему, чтобы осложнить процесс поисков. Я могу сказать, что будет очень трудно, а, возможно, вообще нереально установить этого человека, хотя мы этого хотели бы», - отметил он.

Как сказал В.ЧЕПАК, в этом деле очень много противоречий и «белых пятен». Например, сообщил он, милиции удалось выяснить, что накануне сообщения о заминировании мэрии Ужгорода неизвестный звонил по телефону представителям лояльных к действующему мэру Ужгорода Сергею РАТУШНЯКУ масс-медиа и приглашал прийти к мэрии в определенное время, потому что там будет «интересный сюжет».

Кроме того, «за несколько часов до сообщения о заминировании в помещении мэрии Ужгорода был объявлен многодневный карантин, а сразу после сообщения о «заминировании» представители мэрии заявили, что работу органа местного самоуправления парализовала милиция и прокуратура. В таком случае в мэрии сами себе противоречат, так что же было в действительности: паралич работы или карантин?», - спросил В.ЧЕПАК.

Начальник УМВД также сообщил, что для расследования фактов “заминирования”, а также так называемой драки работников ГАИ со спецподразделением «Беркут» в Ужгороде создано три специальных комиссии. Результаты их работы милиция обещает обнародовать уже скоро.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля работники спецподразделений МВД и МЧС окружили здание Ужгородской мэрии и перекрыли центральную площадь города - Почтовую, поскольку им сообщили о заминировании зданиях городского совета.

В тот же день работники милиции, МЧС и СБУ покинули Почтовую площадь, но так и не разблокировали само помещения горсовета и не предоставили официальную информацию о том, была ли найдена взрывчатка.

11 февраля сотрудники МВД разблокировали здание Ужгородского горсовета. В горсовете были созданы комиссии, которые должны были произвести инвентаризацию имущества и документов во всех кабинетах, однако, кабинеты протокольного отдела, управления земельных ресурсов и архива оставались опечатанными прокуратурой еще несколько дней.

Прокуратура Закарпатской области объяснила блокирование здания горсовета необходимостью изъятия документов по уголовному делу, которое касается земельного вопроса и было возбуждено в 2007 году.

Работники горсовета с 6 до 8 февраля находились в отпуске в связи с объявленным карантином и проведением дезинфекции и дератизации в помещении городского совета.