В "ДНР" заявили, что обломки "Боинга" соберут и вывезут боевики в течение двух недель

Представитель боевиков из так называемой «ДНР» Андрей Пургин заявляет, что обломки сбитого в июле террористами на Донбассе малайзийского «Боинга» будут вывозиться через «недели две».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в Совете Федерации России в Москве.

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"Сейчас готовятся к этому (вывозу обломков самолета - УНИАН). Это технически сложно, думаю, (это потребует) недели две", - сказал Пургин, отвечая на вопрос, когда может начаться вывоз обломков малайзийского «Боинга».

По его словам, вывоз будет осуществляться железнодорожным транспортом через Запорожскую область.

Пургин сообщил, что обломки будут собирать боевики.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажиры были гражданами Нидерландов. 43 человека, в том числе все члены экипажа были гражданами Малайзии.

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Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, контролируемой боевиками.

Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз.

24 июля Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.