В Минздраве объяснили, как в Украину может попасть вирус Эбола

Существует высокий риск занесения вируса геморрагической лихорадки Эбола в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил и.о. министра здравоохранения Василий Лазоришинец.

“У нас обучаются 3,5 тыс. только студентов-медиков, которые приехали из Западной Африки, у нас есть 100 тыс. моряков, которые плавают по всему миру, у нас более 2,5 тыс. контингент миротворцев, которые находятся именно в этом регионе. Поэтому вероятность того, что вирус попадет в Украину, очень высока, как это произошло в России, Польше, Румынии”, - сказал Лазоришинец.

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По его словам, Минздрав разработал протокол лечения больных. “Мы работаем с авиакомпаниями, с пограничниками, чтобы заблаговременно выявить подозрительных пациентов и изолировать их заблаговременно”, - сказал Лазоришинец.

Он добавил, что Одесский противочумный институт определен как главное научное учреждение, которое должно противодействовать вирусу Эбола в случае его попадания в Украину.