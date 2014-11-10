Россия предоставила боевикам АК-74 с лазерными прицелами и современные снайперские винтовки

13:53, 10 ноября 2014
Общество
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По оперативной информации, из Российской Федерации в Донецк завезена новая партия оружия.

REUTERS

Из Российской Федерации в Донецк террористам переброшена партия автоматов Калашникова с лазерными прицелами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"По оперативной информации, из Российской Федерации в Донецк завезены новые автоматы АК-74 с лазерными прицелами. Также поступает информация о предоставлении боевикам современных снайперских винтовок", - сказал Лысенко.

Он отметил, что пока нет информации о количестве этого оружия.

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