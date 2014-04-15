В авто Царева митингующие нашли патроны к автомату Калашникова
01:15, 15 апреля 2014Политика
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В автомобиле кандидата в Президенты Украины Олега Царева, припаркованном возле офиса одного из телеканалов, активисты нашли четыре рожка от автомата Калашникова с патронами
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В авто Царева митингующие нашли патроны к автомату КалашниковаЦарев, авто, патроны для АК
Охранник Царева отказался показывать удостоверение сотрудника охранной фирмы. Говорит, что не планировали использовать оружие с недобрыми намерениями.
Также в салоне авто нашли холодное и огнестрельное оружие, нашивки, одежда (в том числе и военную униформу) и документы (в частности, разрешительные документы на гладкоствольное оружие).
На месте уже работают сотрудники МВД.
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