В авто Царева митингующие нашли патроны к автомату Калашникова

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Охранник Царева отказался показывать удостоверение сотрудника охранной фирмы. Говорит, что не планировали использовать оружие с недобрыми намерениями.

Также в салоне авто нашли холодное и огнестрельное оружие, нашивки, одежда (в том числе и военную униформу) и документы (в частности, разрешительные документы на гладкоствольное оружие).

На месте уже работают сотрудники МВД.