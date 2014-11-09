Ситуация на трассе Бахмутка и в Донецком аэропорту остается напряженной - штаб АТО

Ситуация на трассе Бахмутка сложная. Ночью во время обстрелов позиций украинских военных боевики использовали минометы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.

Остается напряженной ситуация в районе Донецкого аэропорта.

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"Минувшей ночью бандиты неоднократно вели артиллерийский огонь по нашим позициям на его территории. Полночь почти полтора часа стреляли артиллерией по населенным пунктам Тоненькое, Орловка, Пески", - отметили в штабе.

Ситуация на юге зоны АТО под контролем украинских сил. Военные подчеркивают, что делают все необходимое, чтобы жители Мариуполя чувствовали себя в безопасности.