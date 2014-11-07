Состоялось вручение Шевченковской премии

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства во время церемонии отметил, что миссия работников культуры является чрезвычайно важным, поскольку они объединяют нацию и создают национальную память.

“Безусловно миссия работников культуры является чрезвычайно весомым, ведь ваша деятельность способствует объединению нации... И ваша деятельность способствует созданию национальной памяти, отмечает национальную идентичность”, - отметил глава государства, обращаясь к присутствующим работникам культуры.

Он также отметил, что не смотря на то, что украинцы разговаривают на разных языках, “но только один язык - украинский - имеет и будет иметь особый государственный статус, потому что мы твердо знаем: живет украинский язык, живет Украина, и никогда не дадим поставить ее под угрозу, потому что наш язык и наша культура придают нам силы сегодня, когда Украина преодолевает вызовы и угрозы, и утверждает нашу независимость во время отечественной войны 2014 года”.

Кроме того, президент выразил уверенность, что в Донецке будет мир и что Донецк будет украинским. По словам Порошенко, для этого делается все возможное и невозможное.

Читайте такжеФильм о депортации крымских татар "Хайтарма" победил на фестивале в Италии - режиссерКроме того, президент отметил, что работники культуры, которых сегодня чествуют, “осуществили весомый вклад в развитие нашего государства, популяризацию культуры, и, что очень важно, ее интеграцию в европейское культурное пространство”.

“О европейскости нашей культуры свидетельствует тот факт, что шевченковской премией отмечен “Летучий голландец” - наш совместный украинско-немецкий проект”, - добавил Порошенко.

Кроме того, Порошенко напомнил, что сегодня украинские герои на востоке защищают Украину и он подчеркнул, что именно сейчас творится история Украины и вклад работников искусства трудно переоценить.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, приветствуя лауреатов премии в Киевском Музее Шевченко, Порошенко сказал: "Так случилось, что юбилейный год 200-летия со дня рождения Великого Кобзаря стал действительно Шевченковским по духу. Потому что Украина встала и порвала оковы!" "Страна живет и дышит свободой, мужественно, геройски противостоит агрессии, - заявил глава государства, вновь напомнив слова Тараса Шевченко, - Вражьей, злой кровью волю окропите".

Президент также напомнил слова Остапа Вишни о Великого Кобзаря: "Тарас Шевченко! Достаточно было одного человека, чтобы спасти целую нацию". "Думаю, что сегодня это как никогда актуально", - добавил он.

Читайте такжеКомитет по Шевченковской премии определил список лауреатовПорошенко отметил важность роли, которую искусство играет в жизни страны в тяжелое для нее время, и не согласился с латинским изречением "Когда говорят пушки, музы молчат". "Наши герои, которые сейчас защищают Украину, отдавая самое дорогое, что у них есть, - свою жизнь, достойны вашего пера, стоят того, чтобы о них снимали фильмы, ставили спектакли, писали картины, сочиняли песни", - сказал Порошенко, обращаясь к присутствующим.

*** Лауреатами Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2014 года стали члены коллектива Донецкого национального академического театра оперы и балета имени А.Б.Соловьяненко в составе: дирижера-постановщика Василия Василенко, режиссера-постановщика Марии Курочки (ФРГ), хормейстера-постановщика Людмилы Стрельцовой, художественного руководителя проекта Василия Рябенького (посмертно), артистки Татьяны Плехановой. Художники награждены за совместный украинско-немецкий культурный проект - постановка оперы Рихарда Вагнера "Летучий голландец", которое было приурочено к 200-летию немецкого композитора.

Также награждена культуролог-философ Ирина Гаюк - за книгу "Иллюстрированная энциклопедия армянской культуры в Украине", писатель Мирослава Дочинец - за романы "Криничар. Диариуш самого богатого мужа Мукачевской доминии" и "Горец. Воды Господних русел".

Любомир Медвидь получил высокую награду за широкомасштабную серию живописных работ «Реминисценции». Ведущий мастер сцены Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т.Г. Шевченко Людмила Монастырская отмечена Национальной премией им. Шевченко за вокальные партии в оперных спектаклях.