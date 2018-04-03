В сети разгорелся скандал из-за фото с хипстерами: унизивший "неправильно" одетых подростков военный объяснился

После публикации снимка, который вызвал резонанс в обществе, у военного, по его словам, начались неприятности на службе.

Украинский военнослужащий, который сделал скандальный снимок с двумя хипстерами, утверждает, что не хотел никого обидеть.

"Сразу хочу сказать, что я не гомофоб и не хотел никого обидеть. Меня удивила такая реакция общества на это фото. Это было просто селфи", — сказал в комментарии "Обозревателю" Петр Батькивский.

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Военный признался, что после публикации снимка, который вызвал большой резонанс в обществе, у него начались неприятности на службе.

"У меня начались большие проблемы, проводится расследование. Поэтому удалил все со своей страницы в Facebook", - объяснил он.

Ранее в соцсетях разгорелся скандал из-за снимка, на котором мужчина в военной форме делает селфи на фоне двух подростков и в комментарии к фото задает провокативный вопрос - "Какие будут комментарии?".

Снимок был сделан во Львове. Позже пользователи отметили, что автор фото свои комментарии удалил, однако они были также провокативные и касались внешнего вида парней. В частности, он назвал подростков гопниками, кроме этого многие пользователи решили написать комментарии в духе "вот этих бы ребят в армию, там бы им мозги вправили", и "они же пид*ры".