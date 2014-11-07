Рекордно теплые ноябрьские выходные: температура в ближайшие дни может достигнуть +22°

Температура воздуха в течение дня +10+19 градусов, а на западе и юге местами до +20+22 градусов. Такие показатели могут превысить многолетние температурные данные, сообщает Opogode.ua.

Существенных осадков не ожидается, лишь на севере и в центре возможно увеличение облачности.

Местами ожидается туман.

В западной части предполагается сухая погода, местами туманы. Температура воздуха ночью 4-10 градусов тепла, днем +10+18, местами до +20+22 градусов.

В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем +9+15 градусов.

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В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 3-9 тепла, днем +10+16 градусов.

На востоке Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем +9+14 градусов.

В южной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +5+10, днем + 13 +18, местами до +20+22 градусов.

В Киеве 8 ноября - без осадков. Температура воздуха ночью +4+8, днем +11+14 градусов.

Ветер в Украине ожидается южный и юго-восточный, 5-12 м/с.