Умер актер Виктор Костецкий

По словам родных, актер не жаловался на здоровье и готовился к премьере спектакля "Завещание целомудренного бабника", в котором играл главную роль, передает Lenta.ru.

Виктор Костецкий родился 12 апреля 1941 года. В 1965 году окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, начинал свой профессиональный путь в Театре им. Ленинского комсомола (ныне "Балтийский дом"). С 1972 по 1989 год он был одним из ведущих актеров Ленинградского театра музыкальной комедии, затем работал в Пушкинском театре.

Он сыграл Флориндо в комедии "Труффальдино из Бергамо" (1976) и доктора Ливси в фильме "Остров сокровищ" (1982), снимался в фильмах "Звезда пленительного счастья", "В моей смерти прошу винить Клаву К", сериалах "Бандитский Петербург" и "Убойная сила".