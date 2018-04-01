Понтифик вспомнил об Украине в пасхальном послании «Городу и Миру».

Папа Римский Франциск попросил «плодов мира» для Украины.

Об этом понтифик сказал в пасхальном послании «Городу и Миру», произнесенном сегодня с лоджии базилики Святого Петра, сообщает Радио Ватикана.

«Плодов мира» просим для Украины, чтобы укреплялись шаги в пользу согласия и были облегчены возможности для реализации гуманитарных инициатив, в которых нуждается население», - сказал Папа Римский.

Послание он посвятил тому, что Иисус «заранее предсказал Свою смерть и воскресение» с помощью образа зерна пшеницы.

«Мы, христиане, веруем и знаем, что Христово воскресение - это настоящая надежда мира, которая не разочаровывает. Это сила пшеничного зерна - эта сила любви, которая снижается и отдается до конца, и которая действительно обновляет мир. Эта сила также и сегодня приносит плод в бороздах нашей истории, обозначенной многими несправедливостями и насилием».

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Эти плоды это - «плоды надежды и достоинства» там, где существует нужда, голод и безработица, среди беженцев и искателей убежища, жертв торговли наркотиками, торговли людьми и современного рабства.

В этом контексте Папа Римский пожелал «плодов мира» для всего мира: для Сирии, Святой Земли, Йемена и всего Ближнего Востока, африканских стран, где продолжаются военные конфликты.

Также понтифик попросил «плодов диалога» для Корейского полуострова, чтобы продолжающиеся переговоры способствовали гармонии и примирению региона.

Кроме того, святейший отец вознес молитву за венесуэльский народ, который, по словам епископов, «живет на своеобразной «чужбине» в собственной стране».

Папа также пожелал, чтобы Воскресший Христос принес «плоды новой жизни детям, которые из-за войны и голода растут без надежды, лишенные образования и медицинской помощи», а также для обездоленных пожилых людей.

Плодов мудрости он пожелал политическим лидерам, «чтобы они всегда уважали человеческое достоинство, с посвящением отдавались на служение общему благу и обеспечивали развитие и безопасность своих граждан».