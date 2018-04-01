Эксперт предупредил о возможном росте цен в Украине из-за странного решения НКРЭ (видео)

Цены на товары и услуги могут вырасти из-за подорожания электроэнергии для промышленных предприятий.

Уже за несколько месяцев украинцев может постигнуть очередной рост цен, потому что уже второй раз за год национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики повышает стоимость электроэнергии для промышленности.

Производить товары или услуги станет дороже, поэтому дополнительную стоимость предпринимателям придется переводить именно на покупателей, говорится в сюжете ТСН.

Несколько копеек к стоимости киловатт-часа для Запорожского завода ферросплавов выливается в кругленькую сумму – 30 млн в месяц. Столько предприятие будет переплачивать за роста тарифов на свет, потому что для этого завода электроэнергия – значительная доля стоимости продукции, до 60%. Эксперты же говорят, что такое подорожание почувствуют не только предприятия, но и простые люди, для которых тарифы вроде останутся неизменными, вот только все товары и услуги подорожают из-за роста себестоимости их изготовления.

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Цены на электричество для промышленности некоторые эксперты называют сопоставимыми с немецкими. На вопрос о такой ценовой политике в НКРЭ отвечать отказались, зато на собственном сайте расписали причины: якобы тариф вырос из-за девальвации гривны, роста зарплат, инфляции и подорожании на 38% угля на бирже в Роттердаме. Энергетический эксперт Андрей Герус объясняет, что часть света в Украине производят частные и государственные ТЭС, принадлежащих "Центрэнерго", которые работают на угле. И хотя подавляющее большинство его идет или из России, или из Украины, в тариф заложили стоимость угля именно в Роттердаме плюс доставка его из тамошнего порта. Кто выиграет, говорит Герус, очевидно: "Теперь цена угля, которая засчитывается в тариф, будет 2585 гривен". А хуже всего, по его мнению, то, что какого-то принципиального эффекта подорожания не принесет, ведь ни программ модернизации, ни лучшего качества услуг украинцы не увидят. А вот ценовые рекорды на свет – вполне. "Выше, чем в России и Китае вдвое", - говорит специалист.

На заводе ферросплавов признают, что им становится все труднее конкурировать со странами, где тариф на свет ниже. Например, на бирже в Венгрии стоимость света ниже, чем та, которую производят украинские ТЭЦ. То есть Украине выгоднее было бы покупать свет там, чем производить свой. Другой странный момент – Украина продает свет в Европу дешевле, чем своим предприятиям, и таким образом помогает иностранному бизнесу конкурировать с украинским на внешних рынках. В перспективе такая политика может привести к социальной катастрофе, ведь украинское производство станет даже дороже, чем в Европе, а сами украинцы в очередной раз обеднеют. Активисты уже заявили, что обжалуют повышение в суде, и надеются, что внимание на рост цен обратят и чиновники.