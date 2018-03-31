Возвращение заробитчан: на кануне Пасхи образовались огромные очереди на въезд в Украину

Перед пунктом пропуска "Ягодин" собралось около 600 автомобилей.

Накануне Пасхи в пунктах пропуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинско-польской границе.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, это связано с тем, что значительное количество граждан Украины, которые работают или учатся заграницей, возвращаются на пасхальные праздники домой.

"В частности, по состоянию на 11 часов перед пунктом пропуска «Ягодин» накопилось около 600 транспортных средств на въезд в Украину. А перед пунктами пропуска «Шегини» и «Краковец» в очереди стоят примерно по 300 легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что очередей на выезд из Украины нет ни на одном пункте пропуска.

Как сообщал УНИАН, на границе с Польшей пограничники задержали немца-нелегала на велосипеде.