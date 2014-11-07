В Киевское море выпустили 100 тысяч рыб

У сегодняшнего толстолоба, который нашел новый дом, есть и другое - прикладное значение. Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Толстолоб разбудили в пять утра и привезли на Киевское море из Винницы. Дорогу рыба перенесла прекрасно.

Киевское море мелкое, поэтому хорошо прогревается солнцем и покрывается ряской. Больше всего зарастают нерестилища. Треть уже не пригодна для использования. Прогрызть место для икры как раз и могут толстолобик и белый амур.

Читайте такжеЖирная рыба поможет преодолеть депрессию

Необходимо также восстановить экосистему после трагедии марта 2010-го. Тогда по требованию владельцев дорогих дач под Киевом, которые могло затопить, чиновники спустили воду с Киевского моря. И поскольку оно было подо льдом, он накрыл и раздавил больше чем половину рыбы. Частично запас пополнили в прошлом году, выпустив более двух миллионов голов.

От страшного рыбомора четыре года назад Киевское водохранилище еще не скоро оправится. По оценкам ученых, тогда погибло до тысячи тонн рыбы. Но зимой рыбакам на льду, по крайней мере, будет что поймать.