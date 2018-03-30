Холодницкий заявил, что не держится за должность, но хочет рассмотреть написанную на него жалобу
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что не держится за свою должность.
Об этом он сказал в комментарии УНИАН.
"Я не держусь за кресло. Все будет хорошо", - заверил он.
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При этом на уточняющий вопрос, может ли он уволиться с должности, Холодницкий ответил, что сначала должен рассмотреть жалобу генерального прокурора Юрия Луценко и директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника по нему.
"Что значит "могу" (уволиться - УНИАН)? Я рассмотрю жалобу, которая на меня написана, посмотрю, какое решение примет комиссия (Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров - УНИАН), тогда будем смотреть", - отметил Холодницкий и добавил, что еще не знаком с текстом самой жалобы.
Также руководитель САП сказал, что все комментарии даст во время брифинга в 16.15.
Как сообщал УНИАН, в марте в СМИ появилась информация, что Холодницкий готовится подать в отставку после Пасхальных праздников.
Народный депутат Украины из фракции «Самопоміч» Егор Соболев заявил, что Холодницького будут «подталкивать» к решению уйти в отставку и назвал появление такой информации формой давления на руководителя САП.
Кроме того, некоторые СМИ написали, что НАБУ и Генпрокуратура якобы несколько недель прослушивали кабинет Холодницького. Руководитель САП позже подтвердил, что нашел у себя в офисе прибор, похожий на прослушивающий. Сытник назвал эти публикации «провокационными статьями безответственных журналистов».
27 марта Луценко подтвердил, что Генпрокуратура и НАБУ проводили следственные действия в отношении Холодницького.
Сегодня, 30 марта, Луценко заявил, что обратился в Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.
Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, жалобы с подписями Луценко и Сытника составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.
«Прокурор может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного производства, в соответствии с частью 1 статьи 43 закона «О прокуратуре» по следующим основаниям: невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей; разглашение тайны, которая охраняется законом, ставшей известной прокурору при выполнении полномочий; совершение действий, которые порочат звание прокурора и могут вызвать сомнение в его объективности, непредвзятости и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры; грубое нарушение правил прокурорской этики; вмешательства или любое другое влияние прокурора в случаях или порядке, не предусмотренных законодательством, в служебной деятельности другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей, в том числе путем публичных высказываний относительно их решений, действий или бездействия, при отсутствии при этом признаков административного или уголовного правонарушения», - отметили в прокуратуре.