Холодницкий заявил, что не держится за должность, но хочет рассмотреть написанную на него жалобу

Руководитель САП сообщил, что все комментарии даст во время брифинга в 16.15.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что не держится за свою должность.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

"Я не держусь за кресло. Все будет хорошо", - заверил он.

Читайте такжеХолодницкий о сделанных в его офисе записях: могут быть спекуляции с теми или иными словами

При этом на уточняющий вопрос, может ли он уволиться с должности, Холодницкий ответил, что сначала должен рассмотреть жалобу генерального прокурора Юрия Луценко и директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника по нему.

"Что значит "могу" (уволиться - УНИАН)? Я рассмотрю жалобу, которая на меня написана, посмотрю, какое решение примет комиссия (Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров - УНИАН), тогда будем смотреть", - отметил Холодницкий и добавил, что еще не знаком с текстом самой жалобы.

Также руководитель САП сказал, что все комментарии даст во время брифинга в 16.15.

Как сообщал УНИАН, в марте в СМИ появилась информация, что Холодницкий готовится подать в отставку после Пасхальных праздников.

Народный депутат Украины из фракции «Самопоміч» Егор Соболев заявил, что Холодницького будут «подталкивать» к решению уйти в отставку и назвал появление такой информации формой давления на руководителя САП.

Кроме того, некоторые СМИ написали, что НАБУ и Генпрокуратура якобы несколько недель прослушивали кабинет Холодницького. Руководитель САП позже подтвердил, что нашел у себя в офисе прибор, похожий на прослушивающий. Сытник назвал эти публикации «провокационными статьями безответственных журналистов».

27 марта Луценко подтвердил, что Генпрокуратура и НАБУ проводили следственные действия в отношении Холодницького.

Сегодня, 30 марта, Луценко заявил, что обратился в Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, жалобы с подписями Луценко и Сытника составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

«Прокурор может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного производства, в соответствии с частью 1 статьи 43 закона «О прокуратуре» по следующим основаниям: невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей; разглашение тайны, которая охраняется законом, ставшей известной прокурору при выполнении полномочий; совершение действий, которые порочат звание прокурора и могут вызвать сомнение в его объективности, непредвзятости и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры; грубое нарушение правил прокурорской этики; вмешательства или любое другое влияние прокурора в случаях или порядке, не предусмотренных законодательством, в служебной деятельности другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей, в том числе путем публичных высказываний относительно их решений, действий или бездействия, при отсутствии при этом признаков административного или уголовного правонарушения», - отметили в прокуратуре.