В Крыму пропал еще один крымский татарин

Об этом на странице в Фейсбуке сообщает Крымская полевая миссия по правам человека.

В частности отмечается, что 29-летний Усеин Сеитнабиев жил в Феодосии. Его никто не видел после того, как он 21 октября ушел с работы домой. Телефон мужчины отключен, связи с ним нет. Родственники уже написали заявление в милицию.

Читайте такжеПропавших крымскотатарских студентов нашли под Симферополем со следами пыток, один умер

Как сообщалось, 24 октября помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович выразил обеспокоенность частыми нарушениями прав человека в Крыму и обысками в мусульманских религиозных институтах на полуострове.