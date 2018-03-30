Очереди за загранпаспортами не исчезли, есть новый способ пожаловаться

Миграционная служба напоминает, что "любые предложения от любых посредников по предоставлению услуг по "ускорению" оформление заграничных паспортов являются незаконными.

Миграционная служба ввела новую форму обращения для граждан, которые не получили своевременно загранпаспорт.

Ходатайство относительно оформления заграничного паспорта могут подать те, кто никак не получит загранпаспорт из-за "технической неспособности производителя персонализировать загранпаспорта в условиях повышенного спроса", информирует ведомство, пишет Украинская правда.

"С начала 2018 года в Украине было оформлено и изготовлено порядка 1,4 млн заграничных паспортов. Однако в очереди на персонализацию на полиграфкомбинате "Украина" до сих пор остается около 675 тысяч документов", – отмечает Миграционная служба.

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"Если срок выдачи документа истек и паспорт не персонализирован на полиграфкомбинате "Украина", миграционная служба направляет обращение предприятию-производителю для дальнейшего рассмотрения", – отмечается в сообщении.

Миграционная служба напоминает, что "любые предложения от каких-то посредников на предоставление услуг по "ускорению" оформления загранпаспортов являются незаконными.

Информацию о таких "посредниках" миграционная служба передает в Нацполицию.