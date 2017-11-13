Миграционная служба опровергла информацию о взломе базы данных украинских паспортов

Государственная миграционная служба Украины опровергает информацию российских СМИ о взломе базы данных украинских паспортов и просит не распространять провокационную информацию. Об этом говорится в заявлении ведомства в Facebook.

Отметим, ранее в сети распространяли информацию о взломе базы данных украинских паспортов.

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"Неутомимая энергия фсб-ботов в стремлении посеять панику среди населения в Украине, эту бы энергию на благо народа... Официально: никакого взлома базы данных украинских паспортов не было. И эта база не подключена к Интернету. Желаем агентам российской пропаганды можно быстрее написать явку с повинной и добровольно сдаться украинским правоохранителям. Также просим сознательных граждан не поддерживать агитацию Кремля и не распространять провокационную информацию", - говорится в сообщении.

Как известно, ранее в Испании заявили о вмешательстве российских хакеров в каталонский кризис.