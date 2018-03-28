ГСЧС проведет масштабную проверку в Украине после трагедии в Кемерово

Глава правительства заверил, что будет жесткий контроль по всей стране.

Кабинет министров Украины сегодня дает поручение Государственной службе по чрезвычайным ситуациям провести масштабную проверку торговых центров, кинотеатров, мест скопления людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

Глава правительства напомнил, что Кабмин ранее принял решение, чтобы разрешить ГСЧС проверять школы, садики, места скопления людей на предмет безопасности.

"Но очевидно, что эту работу нужно расширить, и сегодня мы даем от правительства поручение МВД, ГСЧС совместно с другими органами власти, местными органами власти начать масштабную проверку торговых центров, кинотеатров, школ, садиков, детских клубов", - сказал он.

Гройсман также призвал владельцев таких заведений сделать самопроверку, и сделать все, чтобы был надлежащий уровень безопасности.

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"Я призываю всех максимально быстро проверить, установить проблемы и устранить их ... Я думаю, что через месяц сделаем информацию публичной по проверкам. Также в поручении будет ГСЧС будет вменено в обязанность сделать публичный реестр соответствия заведений мерам безопасности", - сказал он.

Гройсман выразил соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерове, подчеркнув необходимость контроля, чтобы подобное не случилось ни в одном украинском городе.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, возгорание возникло на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки.

По последним данным, в результате пожара погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей, а также 200 животных из контактного зоопарка. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших утверждают, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

Следственный комитет России заявил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.