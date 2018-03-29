В Киеве улицу Маршала Жукова планируют переименовать в улицу Кубанской Украины

Как говорится в сообщении, принятие такого решения "будет способствовать восстановлению исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани - Кубанской Украине".

Улицу Маршала Жукова в Деснянском районе Киева планируют переименовать в улицу Кубанской Украины.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, сегодня соответствующий проект решения согласовала постоянная комиссия городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

Как говорится в сообщении, принятие такого решения будет «способствовать восстановлению исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани – Кубанской Украине».

Общественное обсуждение проходило 29 мая - 29 июля 2017 года. В голосовании приняли 2 тыс. 79 человек, из них 60%, то есть 1 тыс. 247 граждан поддержали переименование.

Также комиссия по вопросам культуры согласовала уточнение расположения улицы Владимира Сальского. Предлагается четко определить ее границы от улицы Академика Грекова до железнодорожных путей. Таким образом, улица будет расположена только в Шевченковском районе, а сейчас она прерывается железнодорожными путями на две части - одна в Подольском районе, а другая в Шевченковском.

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«Данные отрезки никак не были соединены друг с другом, ведь через железнодорожные пути нет переезда. Такой «разрыв» улицы приводит к существенным проблемам и путаницы для жителей, водителей, коммунальных и медицинских служб, причиняет неудобства и вредит интересам жителей», - объясняют в Киевсовете.

Соответствующие проекты решений будут рассмотрены на пленарном заседании Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, месяц назад депутат Киевсовета Александр Пабат, комментируя решение о создании в городе системы столбовой геолокации, обратил внимание, что в Киеве уже переименовано около 180 улиц и готовится переименование еще 35. На заседании неделю назад Киевсовет переименовал очередные 7 улиц.