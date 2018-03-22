Киевсовет переименовал 7 улиц: переулку на Подоле вернули историческое название

Историческое название Киеврада вернула переулку Ледо Кецховели в Подольском районе - теперь он будет Воздвиженским.

Киевский городской совет переименовал семь столичных улиц.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были поддержаны на заседании Киевсовета большинством депутатского корпуса.

Часть переименований касается выполнения закона о декоммунизации.

Соответствии с принятыми решениями, в Голосеевском районе улицу Гайдара переименована в улицу Семьи Праховых; в Деснянском районе ул. Петровская - на ул. Василия Щавинского; в Днепровском районе ул. Новороссийск - на ул. Опришковская; в Соломенском районе ул. Александра Горовица - на ул. Василия Барки; в Печерском районе пер. Михаила Реута - на ул. Памви Беринди; в Шевченковском районе ул. Пугачева - на ул. Академика Ромоданова.

Историческое название Киевсовет вернул переулку Ледо Кецховели в Подольском районе - теперь он будет Воздвиженским.