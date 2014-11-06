В Донецке из-за попадания снаряда загорелось здание торгово-промышленной палаты (видео)

В Донецкую торгово-промышленную палату, расположенную прямо на въезде в Донецк со стороны аэропорта, попал снаряд.

Уточняется, что снаряд попал прямо в церковь, встроенную в здание.

Как сообщают очевидцы, на данный момент уже множество попаданий снарядов и много пострадавших. Канонада артилерии и залпы РСЗО не прекращаются, сообщает 62.ua.

"Со стороны Точмаша горит ДК (за Монолитом которое), попадание прям в церковь, то здание что за детской площадкой с роботами", - сообщают очевидцы.

"Прилетел Град на Путиловку. Все приземления возле Вояжа. Горят дома на Чапаева. Партизанский 37б, 2-3 этаж попадание. Чапаева 5 - попадание 4 этаж.

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"Ул. Дворжака, 4 повреждено остекление, попадание в район Путиловского моста, детсад №392 (Точмаш, за 58 училищем), Чапаева, 2, 9, 10, Лузина, 114б — прямое попадание в дом, Лузина, 12,

"Пр. Колхозный - горят 2 дома, номера на данный момент неизвестны", - пишут дончане.

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"Партизанский, 66 без стекол, а в 66 частично повылетали, попал снаряд в недостройку рядом с секондхендом"

"Мощные залпы с района ОЦКБ продолжаются. Что-то очень крупное стреляет. Сейчас с Путиловской рощи пушка начала стрелять", - сообщают дончане.