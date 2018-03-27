В центре Одессы впервые более 600 человек приняли участие в шествии ко Дню независимости Греции (фото)

Такое масштабное мероприятие, посвященное Дню независимости Греции, состоялось в городе впервые.

В центре Одессы сегодня более 600 человек приняли участие в шествии, которое состоялось в рамках празднования Дня независимости Греции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое масштабное мероприятие состоялось в городе впервые.

Шествие стартовало от Свято-Троицкого собора, далее – проследовало по улицам Екатерининской, Греческой. Завершился парад на Греческой площади.

Участники акции, преимущественно дети и молодежь, несли флаги Украины и Греции, и были одеты в одинаковые белые блузы с эмблемой в виде сердца, две части которого – в цветах государственных флагов двух стран, на шеях – повязаны платки аналогичной расцветки.

В колоне шел оркестр, исполняющий различные композиции, а также - танцевальный ансамбль. Часть людей была в национальных греческих костюмах.

На площади состоялся торжественный митинг, на котором присутствовал мэр города Геннадий Труханов, сотрудники дипломатических представительств, руководство благотворительной организации «Фонд Бумбураса», по инициативе которой соответствующие мероприятия организованы в Одессе.

Собравшиеся возложили цветы к подножию расположенного здесь памятнику борцам за независимость Греции от Османской империи «Клятва основателей «Филики Этерия» (Скульптурная композиция посвящена трем инициаторам создания тайной организации «Филики Этерия», поднявшей Грецию в 1821 году на борьбу за независимость).

Как уточнила УНИАН сотрудница вышеназванной организации Анна Калашник, в шествии и других мероприятиях принимают участие школьники из Одессы, Харькова, Запорожья, Киева, Львова, Мелитополя, изучающие греческий язык и культуру, а также гости, специально прибывшие в Украину из Греции.

Действо приурочено ко Дню независимости Греции и 25-летию побратимства греческого города Пирея и Одессы.

В городе также проходят и другие праздничные мероприятия, посвященные указанным событиям. В частности, в Одесском филиале Греческого фонда культуры – выставка первого греческого поэта-сюрреалиста, писателя и фотографа Андреаса Эмбирикоса «Без правил, без границ. Андреас Эмбирикос (1901-1975)», в музыкальной школе им. Петра Столярского - выступление греческого ансамбля Art Various, в филармонии – концерт известного греческого музыканта Йоргоса Далараса и т. д.

Справка УНИАН. День независимости Греции отмечается 25 марта. В этот день в 1821 году началось восстание, итогом которого стало освобождение страны от ига Османской империи, продолжавшегося четыре века.