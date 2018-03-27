Судью из Харьковской области уведомили о подозрении в вынесении незаконного решения по "газовому делу"

Судья уклонялась от вручения уведомления о подозрении - отключила мобильный телефон и не явилась на работу.

Национальное антикоррупционное бюро Украины уведомило судью хозяйственного суда Харьковской области о подозрении в злоупотреблении служебным положением и принятии заведомо неправосудных решений. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

По сведениям НАБУ, 21 марта 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили судью хозяйственного суда Харьковской области о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.375 (вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса Украины.

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Поскольку в течение дня, 21 марта, судья уклонялась от вручения уведомления о подозрении (отключила мобильный телефон и не явилась на работу), оно было направлено по почте по месту жительства, а также вручено администрации по месту работы.

По версии следствия, судья вынесла по хозяйственному делу незаконное решение. В частности, обязала ПАО «Укргазвыдобування» (100% собственность государства) передать в пользу частного общества природный газ, арестованный постановлениями следственного судьи по уголовному производству Национальным бюро (так называемое «газовое дело»).

Детективы установили ряд других нарушений судьи при рассмотрении этого хозяйственного дела. Так, решение о передаче арестованного природного газа частному обществу судья вынесла на основании рассмотрения встречного искового заявления от частного общества. По мнению следствия, рассмотрение встречного иска состоялось в условиях, когда указанное общество не уплатило судебный сбор, в результате чего государственный бюджет недополучил более 200 тыс. грн.

По данным следствия, в рамках этого же хозяйственного дела судья удовлетворила ходатайство представителя частного общества: уменьшила размер пени, подлежащей взысканию с ООО по основному иску, и отсрочила на один год исполнение решения о взыскании более 3 млн грн долга в пользу ОАО «Укргазвыдобування» . Причем никаких доказательств в обоснование такого ходатайства при рассмотрении дела суду не предоставлено.

В дальнейшем это решение судьи хозяйственного суда Харьковской области было отменено постановлением Харьковского апелляционного хозяйственного суда.