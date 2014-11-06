Воевать в зону АТО едут супружескими парами

"Ирина и Николай - супруги. Служат в Черновицком пограничном отряде. В родных краях уже давно не были. Командировка на восток затянулась. В принципе, Ира могла и не ехать. У нее, в отличие от мужа, на уровне приказа вопрос о поездке в АТО не стоял", - пишет Бочкала в своем Facebook.

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"Но такие они настоящие жены. Мужчин не бросают. Теперь защищают Родину вместе. И не жалуются", - добавил журналист.