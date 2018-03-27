На строительстве военного городка в Широком Лане воруют миллионы гривень – журналисты (видео)

Сдать первую очередь строительства планировали еще в конце 2017 года, однако военные и сегодня живут в палатках.

На строительстве бригадного городка на полигоне Широкий Лан в Николаевской области действует схема, позволяющая дельцам неэффективно использовать или присваивать миллионы гривень бюджетных средств.

Об этом говорится в сюжете программы «Гроші». Отмечается, что после скандала с неприемлемыми условиями проживания военных на полигоне и смертоносного пожара на объекте, Минобороны уверяет журналистов, что солдаты в Широком Лане имеют все необходимое. Впрочем, когда съемочная группа попросила показать самое главное - строительство широко распиаренного бригадного городка – ей отказали.

Сдать первую очередь строительства планировали еще в конце 2017 года. Впрочем, военные и сегодня живут в палатках.

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Журналисты указали, что за прошлый год на строительстве бригадного городка в Широком Лане «закопали» около 160 млн грн. В 2018 году на завершение строительства необходимо потратить около 200 млн грн, а в целом строительство городка, как ожидается, обойдется в 370 млн грн. До четверти этих средств (около 90 млн грн), как утверждается, могут использовать неэффективно, или же просто украсть.

Суть схемы по хищению средств заключается в том, чтобы любой ценой выиграть тендер. Выполнять работы собственными силами не придется – компания просто нанимает другую – субподрядчика подешевле, а остальное присваивает себе.

Так, исполнителем работ на строительстве в Широком Лане является ООО БМТ «Днепр-Инвест-Буд». Журналисты сочли это странным, ведь официально эта компания тендер на бригадный городок проиграла. Выиграла его компания «РІСТ», предложение которой было дороже на 22 млн грн.

В результате, государство платит фирме «РІСТ» 232 млн, но работы выполняет фирма, которая хотела из бюджета всего 210 млн.

По словам экспертов, строители удачно пользуются законом, позволяющим привлекать субподрядчиков, но не более, чем на четверть работ. Впрочем, на практике субподрядчики могут выполнять гораздо большие объемы.

Разницу в стоимости работ можно просто класть в карман. Так фирма «РІСТ», которая почти не имела прибылей аж до 2016 года, после удачного тендера по Широкому Лану недавно купила «Ленд Ровер» за 4 млн 255 тыс грн.

Победитель другого тендера в Широком Лане – ООО «Винницкая строительная компания» опять же работает не сама – для монтажа казарм она нанимает все ту же «Днепр-Инвест-Буд» за 11 млн грн.

Как утверждают журналисты, на этой схеме государство теряет миллиарды, ведь она работает не только в Минобороны, но и на тендерах всех других министерств и ведомств.

Ранее сообщалось, что военные на основном полигоне южной Украины "Широкий лан" живут в неблагоприятных условиях – буквально утопают в грязи. Вода на полигоне поднялась до такого уровня, что спать в палатках стало невозможно.

В феврале 2016 года бойцы 53-й бригады из-за подобной проблемы колонной ушли с полигона к прокурорам в Николаев. Тогда скандал получил такую огласку, что на полигон прибыл начальник Генштаба Виктор Муженко. После того командиры 53-й бригады пошли под суд и уже в марте 2017 года здесь началось грандиозное строительство. Однако прошел год, а проблема не решилась.