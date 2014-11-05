Ликвидирован боевик "ЛНР", хваставшийся убийствами украинских солдат в соцсетях

15:33, 05 ноября 2014
Общество
17 0

Бывший служащий внутренних войск, боевик "ЛНР" Владислав Мацкевич, фотографировавшийся на фоне обломков сгоревшей техники и убитых украинских солдат, ликвидирован.

Владислав Мацкевич - бывший луганский милиционер / фото со страницы Владислава Мацкевича в соцсети

Как сообщается на его странице в соцсети, под ником Влад Москвич, похороны состоятся завтра, 6 ноября.

Читайте такжеСолдаты РФ, публиковавшие фото атак на Украину, массово удалились из соцсетей

Владислав Мацкевич хвастался убийствами украинских солдат на своей странице в июне. Тогда он написал: "Я сжег БТР и отправил на тот свет 10 бандерлогов,там еще их культяпки торчали из люков, згорели заживо,так им и надо тварям))", передает "Новое время".

Это не первый случай, когда российские военные хвастаются в соцсетях фотографиями осады украинской границы. 23 июля военный РФ Вадим Григорьев выложил снимки артиллерийских орудий с подписью: "Всю ночь долбили по Украине. Еще раньше российский пограничник выложил в своем инстаграме снимки танка и боевика, которые едут из РФ в Украину.

Позже солдат Михаил Чугунов в социальной сети показал фотографии систем залпового огня, подписав: "Градами в Украину".

 фото со страницы Владислава Мацкевича в соцсети

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter