Ликвидирован боевик "ЛНР", хваставшийся убийствами украинских солдат в соцсетях
Бывший служащий внутренних войск, боевик "ЛНР" Владислав Мацкевич, фотографировавшийся на фоне обломков сгоревшей техники и убитых украинских солдат, ликвидирован.
Как сообщается на его странице в соцсети, под ником Влад Москвич, похороны состоятся завтра, 6 ноября.
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Владислав Мацкевич хвастался убийствами украинских солдат на своей странице в июне. Тогда он написал: "Я сжег БТР и отправил на тот свет 10 бандерлогов,там еще их культяпки торчали из люков, згорели заживо,так им и надо тварям))", передает "Новое время".
Это не первый случай, когда российские военные хвастаются в соцсетях фотографиями осады украинской границы. 23 июля военный РФ Вадим Григорьев выложил снимки артиллерийских орудий с подписью: "Всю ночь долбили по Украине. Еще раньше российский пограничник выложил в своем инстаграме снимки танка и боевика, которые едут из РФ в Украину.
Позже солдат Михаил Чугунов в социальной сети показал фотографии систем залпового огня, подписав: "Градами в Украину".
фото со страницы Владислава Мацкевича в соцсети