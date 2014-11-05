Завтра в Украину придет летнее тепло

6 ноября в Киеве переменная облачность, без осадков, южный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +12...+14 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+9 градусов, днем +12...+19 градусов. В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +13...+18 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 градусов, днем +9...+15 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 градусов, днем +10...+16 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +8...+13 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, местами в Запорожской, Херсонской областях и в степях Крыма +2...-3 градуса, днем +11...+18 градусов.

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