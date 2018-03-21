Просроченные продукты и фекалии мышей: родители решили провести "инспекцию" в детсаду на Прикарпатье (видео)

После того, как дети начали болеть, мамы устроили инспекцию в детсаду и были поражены своими находками.

В селе Яблунька Ивано-Франковской области родители обнаружили, что их детей в детском саду "Эдельвейс" кормят просроченными продуктами.

Как рассказала ТСН.uа одна из мам Иванна Лешко, дети начали жаловаться на боли в животе и диарею, но родители не сразу связали эти жалобы с питанием в детсаду. А затем одна из работниц детсада рассказала об антисанитарии на кухне заведения.

"Затем главе родительского комитета поступил анонимный звонок от работницы из садика. Сказала, что они боятся за наших детей. Рассказали, что в рисе были мышиные фекалии, что просто боялись за то, как дети вообще ночь переночуют", - рассказала Иванна.

Тогда мамы устроили собственную инспекцию в детсаду и были поражены своими находками.

"В крупах и в муке полно мышиных фекалий, крупы просроченные. Чай, который дают детям, просроченный. Он 2015 года, срок годности 24 месяца", - сетует другая мама, которая пожелала предоставить комментарий анонимно.

Также просроченными на несколько месяцев оказался кисель и макаронные изделия. Причем на некоторых пакетах с крупами вообще не удалось найти маркировку с датой изготовления.

"Мы отдаем своих деток в садик... Думаем, что они находятся в хороших условиях и питаются свежими продуктами... А их там травят. Вы даже не представляете, в каких условиях хранятся продукты. Мыши как лошади, выпадают из гречки", - рассказала Иванна Лешко, которая также выложила на своей странице в Facebook видео инспекции кладовой детсада.

По словам Иванны, за продукты в детсаду отвечает завхоз, который закупает их в одном из местных предприятий. "Завхоз оправдывает себя тем, что государство выдает определенную сумму, на которую надо сразу закупить продуктов. Но там негде хранить. Условий вообще нет", - сетует Иванна.

По снятому ею видео можно отметить, что продукты хранят в недостроенной части здания.

Медсестра детсада, которая отвечает за рацион детей, вообще отказалась что-то объяснять родителям. А заведующей учреждения вообще нет на месте. По словам родителей, она взяла отпуск, чтобы поехать на заработки в Польшу.

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Родители обратились в районное и областное управления образования.

Богородчанская районная администрация создала комиссию для изучения качества питания детей во всем районе. Председатель Богородчанской РГА Франку Ежак взял на себя контроль за работой комиссии.

Согласно его распоряжению, комиссия должна отчитаться о проделанной работе в сентябре 2018 года. Однако по исправлению ситуации в детском саду "Эдельвейс" уже были приняты меры, в частности, уволили всех ответственных за ситуацию лиц.

Кроме распоряжения по улучшению санитарных условий на кухне детсада, там также проводят мероприятия по дератизации – уничтожения грызунов. В связи с этим родители сейчас не водят детей в детсад.

Ранее журналисты программы "Гроші" узнали, что на самом деле и в каком количестве попадает в тарелки детей в детсадах.

Выяснилось, что в последние два месяца малыши потребляли только по 17% от нормы яиц, 66% нормы молока, мяса съели на 26, а рыбы - на 66%. В детсаду говорят, что дети в это время ели больше каши, однако это полностью противоречит нормам здорового питания для детей.