Глава Николаевской ОГА о самоубийстве Волошина: начали распространять разную чушь

Савченко призвал не распространять телефонную переписку Волошина, который покончил жизнь самоубийством.

Председатель Николаевской областной администрации Алексей Савченко заявляет, что узнал о самоубийстве и.о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина, находясь в больнице.

"Трагическая новость о смерти настоящего героя и истинного патриота Владислава Волошина застала меня во время прохождения курса лечения, и я до сих пор не могу в это поверить", - говорится в сообщении Савченко на его странице в Facebook.

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По его словам, многие из тех, кто даже не был знаком с Владом и его работой на предприятии, "начали распространять различную чепуху о каких-то миллионных тендерах".

"Кое-кто взялся тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что", - пишет председатель Николаевской ОГА.

"Прекратите заниматься непонятными вещами. Есть правоохранительные органы, которые объективно и беспристрастно разберутся в произошедшем. Жду официальной позиции компетентных органов, и все, кто причастен к случившемуся, несмотря ни на какие нюансы, обязательно понесут ответственность", - говорится в его сообщении.

Как известно, СМИ обнародовали телефонную переписку Волошина, в которой говорится, что он хотел писать заявление на увольнение, но председатель ОГА продлил ему контракт, также и.о. руководителя аэропорта писал, что у него "суицидальные настроения".

18 марта сообщалось, что в Николаеве совершил самоубийство 29-летний и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин.

Он был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Во время службы совершил 33 боевых вылета.

Из армии уволился по семейным обстоятельствам. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.