Вчера боевики несколько раз атаковали Луганскую ТЭС

08:33, 04 ноября 2014
Общество
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Вчера боевики снова обстреляли Луганскую ТЭС, расположенную в городе Счастье.

wikipedia.org

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на местных жителей.

По их словам, вчера вечером они наблюдали вспышки разрывающихся снарядов. Кроме того, примерно в 20:55 были слышны звуки залпов артиллерии и звуки взрывов.

Всего, согласно подсчетам, боевиками было сделано около пяти залпов по электростанции.

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