Вчера боевики несколько раз атаковали Луганскую ТЭС
08:33, 04 ноября 2014Общество
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Вчера боевики снова обстреляли Луганскую ТЭС, расположенную в городе Счастье.
Вчера ТЭС атаковали около 5 раз / wikipedia.org
Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на местных жителей.
По их словам, вчера вечером они наблюдали вспышки разрывающихся снарядов. Кроме того, примерно в 20:55 были слышны звуки залпов артиллерии и звуки взрывов.
Всего, согласно подсчетам, боевиками было сделано около пяти залпов по электростанции.
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