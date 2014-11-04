Вчера боевики несколько раз атаковали Луганскую ТЭС

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на местных жителей.

По их словам, вчера вечером они наблюдали вспышки разрывающихся снарядов. Кроме того, примерно в 20:55 были слышны звуки залпов артиллерии и звуки взрывов.

Всего, согласно подсчетам, боевиками было сделано около пяти залпов по электростанции.

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