На Донбассе выпал снег необычного цвета - соцсети

12:36, 19 марта 2018
Общество
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Жители ряда городов на Донбассе сообщают о странном цвете выпавшего снега / фото Лана Борисова, Facebook

Пользователи отмечают, что цветной снег выпал в Луганске, Перевальске, Новолуганске, Светлодарске, передает "Depo.Донбасс".

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В сети высказали уже немало версий возникновения такого феномена, однако большинство склоняется к варианту, что "циклон принес снег с песком африканской пустыни".

Как сообщал УНИАН, жители Санкт-Петербурга 26 декабря обнаружили во дворах синий снег. Анализ проб показал, что в веществе, изменившем цвет снежного покрова, токсинов нет, а по составу оно близко к ультрамариновому пигменту, который используется при изготовлении красок.

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Теги: #снег#Донбасс