На Донбассе выпал снег необычного цвета - соцсети

В сети пишут, что цвет снега может говорить о примеси кирпичной пыли.

На Донбассе в разных населенных пунктах выпал снег необычного цвета: от оранжевого до кремового оттенка.

Пользователи отмечают, что цветной снег выпал в Луганске, Перевальске, Новолуганске, Светлодарске, передает "Depo.Донбасс".

Читайте такжеЗаснеженный трамвай в Харькове возил пассажиров (видео)

В сети высказали уже немало версий возникновения такого феномена, однако большинство склоняется к варианту, что "циклон принес снег с песком африканской пустыни".

Как сообщал УНИАН, жители Санкт-Петербурга 26 декабря обнаружили во дворах синий снег. Анализ проб показал, что в веществе, изменившем цвет снежного покрова, токсинов нет, а по составу оно близко к ультрамариновому пигменту, который используется при изготовлении красок.