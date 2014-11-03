С 4 ноября в Украине потеплеет до +18 градусов, заморозки по ночам прекратятся

В течение недели направление ветра с северо-западного перейдет на южный. Южные, юго-западные и юго-восточные потоки принесут в Украину существенное повышение температуры воздуха, сообщает Opogode.ua.

3-4 ноября воздуха еще будет сравнительно свежим, днем ожидается +2+9, на западе до +12 градусов. А с 4 ноября потепление усилится до прекращения морозов ночью и повышения температуры воздуха днем до +8+14, а в западной части и на юге Украины местами до +18 градусов. Немного минусов еще будет наблюдаться в восточных областях Украины в ночные часы.

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Антициклон, область высокого атмосферного давления, удержит преимущественно сухую погоду. Существенные осадки в течение недели маловероятны.

В большинстве областей ожидаются туманы, дымка и мгла.

3-5 ноября в западных областях - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Киеве в течение 3-9 ноября существенных осадков не ожидается, лишь туманы, дымка и мгла. Температура воздуха ночью 0+4 градуса, в окрестностях до 2 мороза, днем +5+9, во второй половине недели до +10+14 градусов.

Ветер в Украине ожидается южный, юго-восточный и юго-западный, 5-12 м/с, 3-5 ноября на западе местами порывы 15-20 м/с.