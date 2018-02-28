Ложная тревога: Сенцов находится в колонии в Лабытнангах, его не перевозили - адвокат

Сестра Сенцова сообщила, что информацию о его отсутствии в колонии объяснили ошибкой в документах.

Украинец Олег Сенцов, осужденный в России по сфабрикованному делу, продолжает находиться в колонии в городе Лабытнанги, его никуда не перевозили.

Об этом заявил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе со ссылкой на администрацию заведения, передает "Радио Свобода".

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Ранее сообщалось, что Сенцов не числится в исправительной колонии в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. Сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила в Facebook, что эту информацию объяснили ошибкой в документах.

Как сообщал УНИАН, Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали российские спецслужбы в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.