Постпред Украины в Совете Европы: РФ будет сеять в Украине «предвыборный гнев» через соцсети и блогеров

По мнению дипломата, украинцам следует противопоставить этому контроль над эмоциями и критическое мышление.

Россия готовит новое масштабное информационное наступление на Украину в связи с приближением года выборов, считает постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

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Об этом говорится в колонке Кулебы, опубликованной в журнале «Новое время». Дипломат указывает, что хотя в Украине не принято ссылаться на пропагандистские Russia Today и Sputnik, РФ и без этого контролирует в Украине достаточно каналов влияния.

Основными средствами нового наступления, по его словам, будут сообщества в соцсетях, блогеры, эксперты, громкие расследования, обвинения и сенсационные факты.

«Они не будут агитировать за российскую повестку дня, а будут резать общество на все более тонкие лоскуты, чтобы у него не осталось вообще никакой целостной объединяющей повестки. Россия будет сеять предвыборный гнев, чтобы в итоге пожать ослабленное государство и общество. На руку ей будет играть злость, накопившаяся у нас от потоков негатива в новостях, несбывшихся ожиданий, войн всех против всех и даже поиска во всем “руки Кремля», - указал Кулеба.

По мнению дипломата, противопоставить этому можно лишь «преодоленный гнев, сбалансированную оценку своей страны, контроль над эмоциями и критическое мышление».

«Задача украинцев на ближайшие два года ясна — сопротивляться внутренним и внешним попыткам заставить нас в состоянии гнева сделать ошибочный выбор. Уж слишком высока будет его цена», - заключает автор.

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