Панихида и траурный салют: во Львове отметили День украинского добровольца (видео)

В День украинского добровольца на львовском кладбище зажгли свечи и возложили цветы, а почетный караул выполнил церемонию траурного салюта.

На Лычаковском кладбище во Львове, где похоронены пять бойцов-добровольцев, священники отпели панихиду. На могиле пришли родные погибших и побратимы, которые сами воевали в добровольческих батальонах. На кладбище зажгли свечи и возложили цветы, а почетный караул выполнила церемонию траурного салюта.

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